La Motor Valley esulta Il rombo Ferrari è salvo - Cronaca - quotidiano.net

rpapaposts : Probabilmente brinderanno alla sopravvivenza dei loro posti di lavoro nella motor valley, ma la probabile ritardata… - infoitinterno : La Motor Valley esulta Il rombo Ferrari è salvo - ascochita : RT @AlessioParodi6: Hanno appena condannato a morte la motor Valley Festeggiate, rincoglioniti di merda - BCarazzolo : RT @francofontana43: Diesel e benzina, addio dal 2035 Ma l’Europa si divide. “Salvata” la Motor Valley italiana. Spaccatura anche sulla car… - CGalezzi : RT @AlessioParodi6: Hanno appena condannato a morte la motor Valley Festeggiate, rincoglioniti di merda -

Una modella posa sopra il cofano di una Ferrari di Gabriele Bonfiglioli BOLOGNA Tira un sospiro di sollievo ladell'Emilia - Romagna, tutti gli appassionati di motori e per chi tifa per il Made in Italy. Ieri il Parlamento europeo ha infatti approvato l'emendamento bipartisan " firmato da ...I tipi di autovettura a gpl, benzina e diesel non potranno più essere venduti nell'Unione Europea dal 2035, fino al 2036 i produttori della cosiddettaitaliana (distretto industriale ...Prolungata la deroga alle regole Ue sugli standard di emissione della CO2 di cui già oggi beneficiano i produttori di nicchia ...Passa l’emendamento italiano per proteggere i produttori di nicchia. Avranno sei anni in più per mettersi in regola sulle emissioni ...