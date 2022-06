La caccia all'uccello rapace nel centro di Novara (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Nel centro di Novara una singolare 'caccia al volatile' ha tenuto impegnati per due giorni molti residenti. Passando a piedi o in bicicletta lungo il Baluardo Quintino Sella, uno dei viali alberati che circondano il nucleo storico della città, in tanti martedì scorso hanno notato un grosso uccello, evidentemente un rapace, appollaiato su uno steccato accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada. Allertati dalle numerose segnalazioni, sono intervenuti i carabinieri forestali, che hanno anzitutto identificato l'animale: è un esemplare adulto di Poiana di Harris, un rapace originario del continente americano, dotato di una apertura alare sino a 120 centimetri, molto diffuso tra gli appassionati di falconeria per le capacita' di volo e la predisposizione all'addestramento ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Neldiuna singolare 'al volatile' ha tenuto impegnati per due giorni molti residenti. Passando a piedi o in bicicletta lungo il Baluardo Quintino Sella, uno dei viali alberati che circondano il nucleo storico della città, in tanti martedì scorso hanno notato un grosso, evidentemente un, appollaiato su uno steccato accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada. Allertati dalle numerose segnalazioni, sono intervenuti i carabinieri forestali, che hanno anzitutto identificato l'animale: è un esemplare adulto di Poiana di Harris, unoriginario del continente americano, dotato di una apertura alare sino a 120 centimetri, molto diffuso tra gli appassionati di falconeria per le capacita' di volo e la predisposizione all'addestramento ...

