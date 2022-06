Kirill che caccia Hilarion è anche uno schiaffo a Papa Francesco (Di giovedì 9 giugno 2022) Non gli è valso a niente aver ottenuto a febbraio 2022 l’ordine di Nevskij dalle stesse mani del presidente Putin. Non è stato sufficiente. Con l’entrata in guerra contro l’Ucraina, il Patriarca oligarca di Mosca Kirill ha ripreso saldamente in mano i rapporti con lo “zar” e il controllo del Patriarcato. Così pochi giorni dopo aver schivato le sanzioni Ue grazie al veto del leader ungherese Orban, Kirill ha cacciato Hilarion dalla sua posizione di numero due della Chiesa ortodossa russa declassandolo a semplice arcivescovo, per di più fuori dalla Russia. Proprio a Budapest dove nell’ottica di Kirill non potrà fare molti danni perché evidentemente un alleato di Kirill a Budapest c’è ed è uno solo, Orban. Una mossa sancita dal Santo Sinodo di Mosca che ha rimpiazzato ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Non gli è valso a niente aver ottenuto a febbraio 2022 l’ordine di Nevskij dalle stesse mani del presidente Putin. Non è stato sufficiente. Con l’entrata in guerra contro l’Ucraina, il Patriarca oligarca di Moscaha ripreso saldamente in mano i rapporti con lo “zar” e il controllo del Patriarcato. Così pochi giorni dopo aver schivato le sanzioni Ue grazie al veto del leader ungherese Orban,hatodalla sua posizione di numero due della Chiesa ortodossa russa declassandolo a semplice arcivescovo, per di più fuori dalla Russia. Proprio a Budapest dove nell’ottica dinon potrà fare molti danni perché evidentemente un alleato dia Budapest c’è ed è uno solo, Orban. Una mossa sancita dal Santo Sinodo di Mosca che ha rimpiazzato ...

GiovaQuez : D'Orsi: 'Stiamo assistendo ad un esercizio di propaganda quando diciamo che la loro è propaganda e la nostra inform… - antoniospadaro : Il metropolita #Hilarion di Volokolamsk è stato dimesso dal patriarca #Kirill dal suo ruolo di presidente del Dipar… - CottarelliCPI : Sembra che il sesto pacchetto sanzioni vada avanti ma solo dopo aver esentato il patriarca Kirill, come chiedeva Or… - VeraEsincera : RT @rtl1025: ?? 'Le parole di #Medvedev non sono diverse da quelle di Kirill. Che si esprime come Putin. Chi continua a parlare di errori o… - medicojunghiano : RT @antoniospadaro: Il metropolita #Hilarion di Volokolamsk è stato dimesso dal patriarca #Kirill dal suo ruolo di presidente del Dipartime… -