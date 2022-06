Kane, 50 gol con l’Inghilterra: record di Rooney ad un passo | VIDEO (Di giovedì 9 giugno 2022) Harry Kane, attaccante del Tottenham di Antonio Conte, ha raggiunto quota 50 gol con la maglia dell'Inghilterra segnando su calcio di rigore a Monaco contro la Germania in Nations League. E il record di Wayne Rooney (53), ora, è a portata di mano... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 giugno 2022) Harry, attaccante del Tottenham di Antonio Conte, ha raggiunto quota 50 gol con la maglia dell'Inghilterra segnando su calcio di rigore a Monaco contro la Germania in Nations League. E ildi Wayne(53), ora, è a portata di mano...

