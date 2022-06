Isola dei Famosi, Lory Del Santo fa una gaffe clamorosa: si commenta e si elogia da sola (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno visto l’eliminazione di Lory Del Santo. A poche puntate dalla finale, la showgirl si è vista contro una larga percentuale di utenti che la volevano fuori. Tuttavia, ci sono anche tanti fan a supportarla. O forse no. Non a caso, l’ex naufraga si è resa protagonista di una gaffe clamorosa: voleva far vedere di essere amata e supportata dai suoi followers con alcuni commenti ma questi se li sarebbe scritti da sola. Isola dei Famosi, svelato l’altro (imbarazzante) motivo per cui Roger ha lasciato Roger Balduino sarebbe andato via ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’dei, i telespettatori hanno visto l’eliminazione diDel. A poche puntate dalla finale, la showgirl si è vista contro una larga percentuale di utenti che la volevano fuori. Tuttavia, ci sono anche tanti fan a supportarla. O forse no. Non a caso, l’ex naufraga si è resa protagonista di una: voleva far vedere di essere amata e supportata dai suoi followers con alcuni commenti ma questi se li sarebbe scritti dadei, svelato l’altro (imbarazzante) motivo per cui Roger ha lasciato Roger Balduino sarebbe andato via ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (20:30) L'isola dei Famosi 2022 - Extended Edition (Reality) #StaseraInTV 09/06/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022-exte - SalvatoreMirag7 : esattamente, quelle dei siculi che ci hanno dato il nome. La storiografia, antica e moderna, concorda sul fatto che… - chiccoida : RT @DanielaCiorba3: @IsolaDeiFamosi L'isola dei famosi non è un reality che possono allungare...hanno fatto un emerita stronzata - klaud_io : RT @Gianni_gian13: Premesso che personalmente Vladimir Luxuria non mi fa impazzire come persona, né come personaggio televisivo e ancor men… -