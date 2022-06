Gp dell’Azerbaijan, Leclerc in cerca di riscatto (Di giovedì 9 giugno 2022) Charles Leclerc in cerca di riscatto nel Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento della Formula 1. Dopo il ko del motore a Barcellona e il pasticcio di Montecarlo, il pilota della Ferrari punta la terza vittoria della stagione per rilanciarsi nella classifica mondiale, dove Max Verstappen è ora a +9. Obiettivo alla portata secondo i bookmaker, anche se sul circuito di Baku (dove nessuno dei due ha mai vinto nelle gare di F1) la scelta numero uno è ancora l'olandese della Red Bull: il campione del mondo è quotato tra il 2,05 di Planetwin365 al 2,25 di 888sport.it, con Leclerc secondo in tabellone tra 2,70 e 2,75. Il monegasco la spunta invece nelle scommesse sulla pole position, dove è a 2,00 contro il 2,20 del rivale.Sergio Perez si conferma il terzo incomodo nel duello tra i due principali contendenti: dopo il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Charlesindinel Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento della Formula 1. Dopo il ko del motore a Barcellona e il pasticcio di Montecarlo, il pilota della Ferrari punta la terza vittoria della stagione per rilanciarsi nella classifica mondiale, dove Max Verstappen è ora a +9. Obiettivo alla portata secondo i bookmaker, anche se sul circuito di Baku (dove nessuno dei due ha mai vinto nelle gare di F1) la scelta numero uno è ancora l'olandese della Red Bull: il campione del mondo è quotato tra il 2,05 di Planetwin365 al 2,25 di 888sport.it, consecondo in tabellone tra 2,70 e 2,75. Il monegasco la spunta invece nelle scommesse sulla pole position, dove è a 2,00 contro il 2,20 del rivale.Sergio Perez si conferma il terzo incomodo nel duello tra i due principali contendenti: dopo il ...

