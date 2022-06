F1: Wolff una Mercedes nuova per l’Azerbaijan (Di giovedì 9 giugno 2022) La Mercedes contava sul GP di Monte Carlo per raccogliere la sua prima vittoria in Formula 1 del 2022. Lewis Hamilton e George Russell speravano di essere sul podio, ma, come una doccia fredda, un 8°posto è tutto quello che Mercedes è riuscita a fare. La colpa è della W13, secondo il britannico della Mercedes le cui parole sono pietre per disegnatori, ingegneri e meccanici del team: “Prego che a Baku la W13 non sia la stessa di Monaco”. Serve una Mercedes nuova? Non è una crisi, è la macchina che manca! Tante parole sono uscite in queste settimane e tanti rimpianti per il campione che non vince più. I tifosi Mercedes non sanno più dove guardare, ma se fosse solo colpa della sfortuna? Hamilton commenta perentorio: “A Monaco i denti e la mascella si sono mossi per tutto il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) Lacontava sul GP di Monte Carlo per raccogliere la sua prima vittoria in Formula 1 del 2022. Lewis Hamilton e George Russell speravano di essere sul podio, ma, come una doccia fredda, un 8°posto è tutto quello cheè riuscita a fare. La colpa è della W13, secondo il britannico dellale cui parole sono pietre per disegnatori, ingegneri e meccanici del team: “Prego che a Baku la W13 non sia la stessa di Monaco”. Serve una? Non è una crisi, è la macchina che manca! Tante parole sono uscite in queste settimane e tanti rimpianti per il campione che non vince più. I tifosinon sanno più dove guardare, ma se fosse solo colpa della sfortuna? Hamilton commenta perentorio: “A Monaco i denti e la mascella si sono mossi per tutto il ...

