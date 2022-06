Covid, più che raddoppiate quarte dosi in un mese (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Cresce il numero di somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti-Covid. In generale, considerando tutte le regioni, le coperture per le categorie candidate a ricevere il secondo booster, sono passate dall’8,19% del mese scorso al 17,24% di oggi. In numeri assoluti, si è passati dalle 362.178 dosi del 10 maggio alle 762.601 raggiunte oggi. Toscana, Molise e Puglia sono le regioni che negli ultimi 30 giorni hanno registrato gli incrementi maggiori per le vaccinazioni con il secondo booster, quasi triplicando le quarte dosi somministrate. E’ la fotografia che emerge dal report aggiornato sulla seconda dose booster, diffuso dal ministero della Salute. In particolare, dallo scorso 10 maggio a oggi, la Toscana è passata dal 6,34% al 19% di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Cresce il numero di somministrazioni delledi vaccino anti-. In generale, considerando tutte le regioni, le coperture per le categorie candidate a ricevere il secondo booster, sono passate dall’8,19% delscorso al 17,24% di oggi. In numeri assoluti, si è passati dalle 362.178del 10 maggio alle 762.601 raggiunte oggi. Toscana, Molise e Puglia sono le regioni che negli ultimi 30 giorni hanno registrato gli incrementi maggiori per le vaccinazioni con il secondo booster, quasi triplicando lesomministrate. E’ la fotografia che emerge dal report aggiornato sulla seconda dose booster, diffuso dal ministero della Salute. In particolare, dallo scorso 10 maggio a oggi, la Toscana è passata dal 6,34% al 19% di ...

