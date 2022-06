Camorra: un parco pubblico al posto della villa bunker di Zagaria (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Abbandonata da oltre dieci anni, sarà abbattuta la villa con giardino di via Mascagni a Casapesenna (Caserta) dove fu stanato – era il 7 dicembre 2011 – dopo oltre tre lustri di latitanza, in un bunker appositamente creato, il boss dei Casalesi Michele Zagaria. Al posto della villa appartenuta fino alla confisca da parte dello Stato agli ultimi vivandieri del capoclan, ovvero i coniugi Inquieto, sarà realizzato un parco pubblico. A darne notizia è l’edizione odierna de “Il Mattino“. Laddove c’era il bunker, ha garantito il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa, sarà piantato un ulivo, “simbolo di pace dove prima c’era la morte“. La decisione è stata presa al termine di una riunione cui hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Abbandonata da oltre dieci anni, sarà abbattuta lacon giardino di via Mascagni a Casapesenna (Caserta) dove fu stanato – era il 7 dicembre 2011 – dopo oltre tre lustri di latitanza, in unappositamente creato, il boss dei Casalesi Michele. Alappartenuta fino alla confisca da parte dello Stato agli ultimi vivandieri del capoclan, ovvero i coniugi Inquieto, sarà realizzato un. A darne notizia è l’edizione odierna de “Il Mattino“. Laddove c’era il, ha garantito il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa, sarà piantato un ulivo, “simbolo di pace dove prima c’era la morte“. La decisione è stata presa al termine di una riunione cui hanno ...

