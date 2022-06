Busker Night 2022 | le modifiche previste alla viabilità

Advertising

Al fine di consentire lo svolgimento dell'evento "" in alcune vie del centro cittadino , sabato 11 giugno 2022, presentata per conto dell'associazione "Associazione Bergamo Centro", è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della ...Arte circense, acrobatica e narrativa, condita da acrobazie e storytelling nel cuore pulsante della città di Bergamo: torna la, il festival internazionale degli artisti di strada in programma sabato 11 giugno dalle ore 21 alle ore 24. Dieci postazioni, tra Piazza Pontida e dintorni, si animeranno di esibizioni e ...È imminente l’edizione 2022 di Busker Night, il festival internazionale degli artisti di strada, in programma sabato 11 giugno dalle ore 21 alle ore 24, nel cuore pulsante della città di Bergamo. Gli ...(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 8 giugno 2022 – Presentata ufficialmente questa mattina la 2° edizione della Busker Night Bergamo! Hanno partecipato Roberto Gualdi Direttore Artistico di URKA! Giorgio G ...