Bando delle endotermiche - Scudieri (Anfia): "Colpiti da un macigno, vogliono devastare l'Europa"

Paolo Scudieri è il proprietario di uno dei principali produttori italiani di componentistica per l'auto (Adler) e ricopre la carica di presidente dell'Anfia, l'associazione che riunisce la filiera automobilistica italiana. Dalla sua posizione ha più volte lanciato allarmi sulle conseguenze del Bando delle endotermiche dal 2035 e oggi, all'indomani del via libera del Parlamento europeo, non esita a definire lo stop alla vendita dei motori a combustione "un macigno capace di devastare l'Europa", foriero di pesanti "tensioni sociali". Lo fa in un'intervista a Quattroruote, che riportiamo integralmente. Innanzitutto, un commento a freddo sul voto dell'Europarlamento. un commento a freddo, ma sempre caldo: è qualcosa che ci ha colpito ...

