Azzurri: Biraghi out, lascia il ritiro di Coverciano (Di giovedì 9 giugno 2022) Anche Cristiano Biraghi si aggiunge alla lista dei giocatori che lasciano il ritiro della Nazionale. Il capitano della Fiorentina è stato fermato da un problema che lo costringe a lasciare Coverciano. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Anche Cristianosi aggiunge alla lista dei giocatori cheno ildella Nazionale. Il capitano della Fiorentina è stato fermato da un problema che lo costringe are. ...

Advertising

_luigi_roberto : @robymancio @Azzurri @LucaVialli Mister, vogliamo cambiar faccia alla Nazionale? Cambiamola in toto: Calabria per F… - goferba : @realvarriale @Azzurri @robymancio da mo' che doveva farle queste scelte coraggiose. E Pellegrini non è una scelta… - Donatog87 : RT @MarcelloChirico: #ItaliaGermania ???????? #NationsLeague Se @Azzurri dovessero perdere ancora - e non è improbabile ( vittoria ???? data a 2… - calcio_lover : @Azzurri_En non si può ripartire da Acerbi, Biraghi, Cristante ed Politano... - Milano_34 : @Azzurri_En how useless Biraghi, Cristante & Acerbi are -