ATP Stoccarda 2022 | Sonego batte Struff e raggiunge Berrettini ai quarti Bene Tsitsipas | male Hurkacz e Shapovalov

(Di giovedì 9 giugno 2022) Prosegue l’ATP 250 di. La pioggia fortunatamente non ha ostacolato eccessivamente la giornata odierna e sull’erba tedesca si sono svolti dunque oggi i sei ottavi di finale in programma (tra cui l’ultima parte dell’incontro tra Lorenzoe il tedesco Jan-Lennard). Andiamo a scoprire tutti i risultati. Avanzano aidi finale Stefanose Lorenzo. Il greco (testa di serie n.1) sconfigge senza troppi problemi lo svizzero Dominic Stephan Stricker 6-3 6-4, mentre l’azzurro (n.6 del seeding) chiude il match iniziato ieri con il risultato di 7-6 7-6 (si ripartiva dal 7-6 3-4 in favore dell’italiano) e si regala il quarto di finale contro Matteo. Escono invece di scena un po’ a sorpresa il polacco ...

