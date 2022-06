Antonello Venditti torna al suo liceo | “Ai tempi ero bullizzato Mi ha salvato un pianoforte”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Notte prima degli esami è una canzone che “scrissi al piano in una fase molto delicata“, ha dichiaratoin un’intervista al Messaggero. A ridosso degli esami di maturità 2022, l’8 giugno, il cantautore èto nel suo, il Giulio Cesare in corso Trieste a Roma. Di fronte ai maturandi, ha ricevuto dalla Siae una targa con l’incisione dello spartito della canzone del 1983. Un inno che ha accompagnato – e accompagnerà sempre – tutte le generazioni di studenti italiani. Vi raccomandiamo... Studentesse come lolite: nuovo scandalo sul professore diAndrea Del Ponte Nal video condiviso su Instagram dallo stesso, si vedono infatti i liceali cantare, insieme a lui, le parole della canzone a ...

RadioItalia : “La matematica non sarà mai il mio mestiere!” Che bello poter cantare “Notte prima degli esami” insieme ad Antone… - MediasetTgcom24 : Antonello Venditti torna a sorpresa al Liceo Classico Giulio Cesare a Roma #antonellovenditti - gazzettamantova : Maturità, Venditti torna nel suo Giulio Cesare e canta 'Notte prima degli esami'. La sorpresa degli studenti Per l'… - ila95 : Antonello Venditti… il ritorno del ritorno al Giulio Cesare ????#AntonelloVenditti #Venditti #NottePrimaDegliEsami… - MadreRadio : Antonello Venditti - Sotto Il Segno Dei Pesci -

fa sorpresa agli alunni del Liceo Giulio Cesare di Roma 'M entre percorro la strada dal Giulio Cesare a Trastevere rivivo gli ultimi cinquant'anni della mia vita". Queste le parole ...Simona Izzo enon si parlano più. A farlo sapere l'attrice, regista e doppiatrice in una serie di interviste. Nonostante un figlio insieme - l'attore e doppiatore Francesco, che ha ...Antonello Venditti ha fatto visita agli alunni del Liceo Giulio Cesare cantante il brano Notte prima degli esami. Poi il cantautore sembra aver raccontato come è avvenuta la scrittura di questo grande ...Durante l'ultimo giorno di scuola per incontrare i ragazzi Antonello Venditti arriva al suo liceo il "Giulio Cesare" di Roma in via Trieste. E sorprende tutti quando entra nell'aula magna e intona il.