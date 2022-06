Vangelo di oggi, mercoledì 8 Giugno 2022: Mt 5,17-19 | Commento di Papa Francesco (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di mercoledì 8 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento”. “Gesù non vuole cancellare i comandamenti che il Signore ha dato per mezzo di Mosè, ma vuole portarli alla loro pienezza e propone a chi lo segue la L'articolo Vangelo di oggi, mercoledì 8 Giugno 2022: Mt 5,17-19 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento”. “Gesù non vuole cancellare i comandamenti che il Signore ha dato per mezzo di Mosè, ma vuole portarli alla loro pienezza e propone a chi lo segue la L'articolodi: Mt 5,17-19diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

speranza_viva : Il Vangelo di oggi #Mercoledì #8Giugno dal Vangelo secondo Matteo commentato da #PapaFrancesco - YouTube - CiaoKarol : In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino del… - CarmelaLupo : RT @CiaoKarol: NON SONO VENUTO AD ABOLIRE, MA A DARE PIENO COMPIMENTO Vangelo del giorno, Mercoledì 8 Giugno 2022 ??? Non è facile seguire… - mariagraziavil3 : RT @gvchifari: Essere sale. Essere luce. #oggi questo ci chiedeva la #Parola. #Vangelo Sale e luce per dare sapore e per illuminare le n… - FedericoCiacca3 : RT @gvchifari: Essere sale. Essere luce. #oggi questo ci chiedeva la #Parola. #Vangelo Sale e luce per dare sapore e per illuminare le n… -