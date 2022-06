Ucraina, summit Turchia-Russia per sbloccare la crisi del grano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue, all’apparenza inesorabilmente, l’avanzata russa nell’Est dell’Ucraina. In Turchia il summit fra il ministro degli Esteri di Mosca, Lavrov, e quello di Ankara, Cavusoglu, sul problema del grano. Bombardamenti russi hanno distrutto due ospedali a Severodonetsk e Rubizhne come mostrano le nuove immagini satellitari che Maxar Technologies ha scattato, pubblicate dalla Cnn (vedi foto a centro pagina). Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa. Nel sud di Rubizhne oltre all’ospedale sono ora rasi al suolo anche un’azienda farmaceutica e gli edifici circostanti. L’Ucraina sostiene che l’avanzata del nemico nella zona è comunque rallentata. “In direzione di Severodonetsk l’esercito di Kiev sta frenando l’assalto delle truppe russe, i combattimenti ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue, all’apparenza inesorabilmente, l’avanzata russa nell’Est dell’. Inilfra il ministro degli Esteri di Mosca, Lavrov, e quello di Ankara, Cavusoglu, sul problema del. Bombardamenti russi hanno distrutto due ospedali a Severodonetsk e Rubizhne come mostrano le nuove immagini satellitari che Maxar Technologies ha scattato, pubblicate dalla Cnn (vedi foto a centro pagina). Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa. Nel sud di Rubizhne oltre all’ospedale sono ora rasi al suolo anche un’azienda farmaceutica e gli edifici circostanti. L’sostiene che l’avanzata del nemico nella zona è comunque rallentata. “In direzione di Severodonetsk l’esercito di Kiev sta frenando l’assalto delle truppe russe, i combattimenti ...

