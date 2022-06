Referendum | il monologo della Littizzetto fa beccare alla Rai il richiamo formale dell’Agcom

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ildi LucianasuicostaRai unda parteper violazionepar condicio e del principio di pluralismo. Dall’AgcomRai per ilSecondo quanto appreso dall’Adnkronos, infatti, l’Autorità garante per le comunicazioni ieri avrebbe deliberato ilnei confrontiRai con riferimento altenuto danella puntata del 29 maggio di Che Tempo che fa su Rai3. Secondo quando riferito dall’agenzia di stampa, per l’Autorità sono ...

Sul silenzio delle televisioni e la probabile vittoria dell'astensionismo si concentrano buona parte delle conversazioni online relative ai. Polemiche in particolare per ildi ...'Nessuno parla deisulla giustizia. Come in Cina nessuno parla contro il partito ... anzi si è scatenato un vero e proprio putiferio per ildi Luciana Littizzetto nell'ultima ... Referendum, l’Agcom richiama la Rai sul monologo di Littizzetto a “Che tempo che fa” Luciana Littizzetto ha iniziato il suo monologo a Che tempo che fa sostenendo che il 12 giugno pensava di andare al mare invece che a votare per i referendum sulla giustizia, perché non si capisce nul ...Roma, 6 giu. (askanews) - "Chiediamo che la Rai rispetti il richiamo dell'Agcom sull'adeguata copertura informativa e organizzi subito blocchi sul referendum nei talk show in prima serata su tutte le ...