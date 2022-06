“Putin come Bin Laden”. La riflessione di Sallusti: non possiamo stare tranquilli (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Alla fine l'hanno detto chiaro, che più chiaro di così non si può”. È questo l'incipit dell'editoriale di Alessandro Sallusti sulla prima pagina dell'edizione dell'8 giugno di Libero, che dedica la propria apertura alle parole contro l'Occidente pronunciate da Dmitry Medvedev, definito “non uno qualsiasi”. “Per la prima volta - sottolinea Sallusti - al Cremlino mettono da parte la propaganda e dicono le cose come stanno non certo da oggi e non certo per l'aiuto militare che l'Occidente sta offrendo all'Ucraina. Quel ‘voglio farvi sparire' detto da uno che ha avuto, e forse ancora oggi ha, i codici delle armi atomiche già puntate su di noi non può lasciarci indifferenti né tranquilli e dovrebbe farci riflettere”. Secondo il giornalista la guerra in Ucraina è da considerare quasi solo un pretesto da parte di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Alla fine l'hanno detto chiaro, che più chiaro di così non si può”. È questo l'incipit dell'editoriale di Alessandrosulla prima pagina dell'edizione dell'8 giugno di Libero, che dedica la propria apertura alle parole contro l'Occidente pronunciate da Dmitry Medvedev, definito “non uno qualsiasi”. “Per la prima volta - sottolinea- al Cremlino mettono da parte la propaganda e dicono le cosestanno non certo da oggi e non certo per l'aiuto militare che l'Occidente sta offrendo all'Ucraina. Quel ‘voglio farvi sparire' detto da uno che ha avuto, e forse ancora oggi ha, i codici delle armi atomiche già puntate su di noi non può lasciarci indifferenti née dovrebbe farci riflettere”. Secondo il giornalista la guerra in Ucraina è da considerare quasi solo un pretesto da parte di ...

