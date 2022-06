Porsche 928 - Look anni 70, ma con 400 CV (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dal 1978 al 1995, nei 17 lunghi anni in cui è rimasta a listino, la Porsche 928 è stata prodotta in oltre 60 mila esemplari. Nonostante questo, però, è una delle Porsche meno conosciute dal grande pubblico. Perché è sempre rimasta all'ombra dell'icona di Zuffenhausen, la 911, ma anche perché con il suo schema transaxle, con motore otto cilindri anteriore e cambio (e trazione) al posteriore, è stata una delle creature più particolari mai uscite da Zuffenhausen. Oggi il mito 928 è vivo più che mai e tantissimi appassionati in tutto il mondo le custodiscono gelosamente, restaurandole o aggiornandole con componenti meccanici moderni. Come ha voluto fare Thierry Nardone, un car guy francese che ha fondato la startup Nardone Automotive e che si è avvalso di specialisti italiani del calibro di BorromeodeSilva e Podium Advanced Technologies ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dal 1978 al 1995, nei 17 lunghiin cui è rimasta a listino, la928 è stata prodotta in oltre 60 mila esemplari. Nonostante questo, però, è una dellemeno conosciute dal grande pubblico. Perché è sempre rimasta all'ombra dell'icona di Zuffenhausen, la 911, ma anche perché con il suo schema transaxle, con motore otto cilindri anteriore e cambio (e trazione) al posteriore, è stata una delle creature più particolari mai uscite da Zuffenhausen. Oggi il mito 928 è vivo più che mai e tantissimi appassionati in tutto il mondo le custodiscono gelosamente, restaurandole o aggiornandole con componenti meccanici moderni. Come ha voluto fare Thierry Nardone, un car guy francese che ha fondato la startup Nardone Automotive e che si è avvalso di specialisti italiani del calibro di BorromeodeSilva e Podium Advanced Technologies ...

