Pnrr | Draghi | ' Puglia avanti su rinnovabili | investimenti vicino Taranto centrali'

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Presidente Emiliano, il suo riferimento al fatto di avere questo progetto aè particolarmente importante, laoggi è la maggiore produttrice die spero continuai ad esserlo. Moltiche saranno fatti in questo campo vedranno ladi nuovo attore protagonista e la locazione di questiè fondamentale". Così il premier Mariorivolgendosi al governatore pugliese alla cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del

Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dalgrazie alla capacità di selezione e progettazione territoriale promossa dalle Regioni", ha detto"Il progetto proposto dalla ...Così il premier Marionel suo intervento alla firma a Palazzo Chigi dei primi protocolli per i progetti bandiera delcon le Regioni. .Lo ha detto il premier Mario Draghi ai governatori alla firma dei protocolli per i primi progetti bandiera del Pnrr con le Regioni a Palazzo Chigi. "Il Pnrr - ha osservato Draghi - spesso visto come ...Così il premier Mario Draghi rivolgendosi al governatore pugliese alla cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l’avvio dei progetti bandiera del Pnrr.