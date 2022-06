Milik vuole rimanere a Marsiglia. Le parole del polacco (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milik allontana tutti i rumors di mercato, esponendosi per la sua permanenza al Marsiglia. Le sue dichiarazioni Arkadiusz Milik giura amore per il Marsiglia. Intervistato da La Provence, il calciatore polacco ha espresso il desiderio di rimanere all’OM anche nella prossima stagione. «Mi piacerebbe restare. Con il Marsiglia abbiamo ancora molto da darci a vicenda». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)allontana tutti i rumors di mercato, esponendosi per la sua permanenza al. Le sue dichiarazioni Arkadiuszgiura amore per il. Intervistato da La Provence, il calciatoreha espresso il desiderio diall’OM anche nella prossima stagione. «Mi piacerebbe restare. Con ilabbiamo ancora molto da darci a vicenda». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Milik vuole rimanere a Marsiglia. Le parole del polacco - AAngelo1994 : @RwondoNaples @Guido17595958 La storia dice altro, Hamsik, Milik, poi se si vuole essere in malafede allora quello è un altro discorso - Grandebuio00 : @letMoncadacook @NandoPiscopo1 @twrobyeffe @dello__98 @Hernandesimo @tcarapezza @mefisto94_ Livello, oramai zaniolo… - MondoNapoli : CDS - La Juventus vuole prendere anche un vice Vlahovic: Milik può essere un profilo papabile -… - Roberto87221145 : @Torrenapoli1 Per me a 20/25 l atalanta lo da! Conta che ne vuole soendere 15 per barak in piu il 30 dovrebbero ent… -