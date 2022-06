LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sfida Ganna-Van Aert per la vittoria! Roglic guadagna sui rivali per la classifica (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.35 ULTIMO KM! 16.34 L’impressione è che Van Aert possa aver riguadagnato qualcosina, i due potrebbero essere vicinissimi al traguardo! 16.33 3 km al traguardo per Van Aert! Tra poco sapremo chi vincerà la quarta frazione del Giro del Delfinato! 16.32 Van Aert ora ha nel mirino Gaudu e Lafay che lo precedono. Potrebbe andare a prendere i due francesi prima del traguardo. 16.30 Buon finale per Jorgenson che entra nella top10 provvisoria con il tempo di 37.08,410. 16.29 Arriva anche qualche goccia di pioggia a disturbare il finale per il belga. 16.28 Roglic ha guadagnato 30” sul compagno Vingegaard, 43” su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.35 ULTIMO KM! 16.34 L’impressione è che Vanpossa aver rito qualcosina, i due potrebbero essere vicinissimi al traguardo! 16.33 3 km al traguardo per Van! Tra poco sapremo chi vincerà la quarta frazione deldel! 16.32 Vanora ha nel mirino Gaudu e Lafay che lo precedono. Potrebbe andare a prendere i due francesi prima del traguardo. 16.30 Buon finale per Jorgenson che entra nella top10 provvisoria con il tempo di 37.08,410. 16.29 Arriva anche qualche goccia di pia a disturbare il finale per il belga. 16.28hato 30” sul compagno Vingegaard, 43” su ...

