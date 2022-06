Lacazette tornerà al Lione dopo cinque anni Oggi le visite mediche e poi la firma

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Alexandre, più volte accostato alla Juventus come vice Vlahovic, si appresta a fare ritorno a casa (ala parametro zero)all'Arsenal, un lasso temporale in cui ha...

Advertising

Lo spagnolo non verrà riscattato ein Spagna dopo questa annata torinese. Calciomercato ... Altro profilo che farebbe al caso bianconero è Alexandre, in scadenza a giugno e autore di 5 ...Lo spagnolo non verrà riscattato ein Spagna dopo questa annata torinese. Calciomercato ... Altro profilo che farebbe al caso bianconero è Alexandre, in scadenza a giugno e autore di 5 ...