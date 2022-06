Juventus, trattativa per Di Maria a rischio: si vira su Berardi, primi contatti avviati (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come spiegato dal giornalista di Goal.com Romeo Agresti, la Juventus si allontana da Angel Di Maria. “Sensazioni sempre più negative. I bianconeri vogliono una risposta rapida e non intendono... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come spiegato dal giornalista di Goal.com Romeo Agresti, lasi allontana da Angel Di. “Sensazioni sempre più negative. I bianconeri vogliono una risposta rapida e non intendono...

Advertising

Cuadrado : Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessu… - MarcelloChirico : Kostic ???? ?? #Juventus Trattativa procede e accordo con @Eintracht possibile sui 12mln + 3 di bonus - GiovaAlbanese : La trattativa con #DiMaria: la richiesta del calciatore e la proposta della #Juventus. E poi le tracce di… - Vito19159087 : RT @Cuadrado: Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattat… - DomenicoGoglia : RT @Cuadrado: Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattat… -