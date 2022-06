Joker 2 è realtà: Todd Philips svela il titolo e la prima foto con Joaquin Phoenix (Di mercoledì 8 giugno 2022) Acclamato da pubblico e critica, Joker tornerà ufficialmente con un nuovo capitolo: lo ha confermato il regista Todd Philips, che ha annunciato il working title. A rivestire i panni del villain sarà nuovamente Joaquin Phoenix, che già nel 2019 ha ricevuto il Premio Oscar. Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale alla 76a Mostra del Cinema di Venezia, in cui ha ricevuto il Leone d’Oro, Joker è approdato nelle sale ad ottobre 2019. Sin dalla sua prima uscita era chiaro che non si trattasse del “canonico” cinecomic. Partendo dalla figura dello sfortunato Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), sullo sfondo di una Gotham City fatiscente datata 1981, Todd Philips ha sfruttato tutte le ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Acclamato da pubblico e critica,tornerà ufficialmente con un nuovo capitolo: lo ha confermato il regista, che ha annunciato il working title. A rivestire i panni del villain sarà nuovamente, che già nel 2019 ha ricevuto il Premio Oscar. Dopo essere stato presentato in antemondiale alla 76a Mostra del Cinema di Venezia, in cui ha ricevuto il Leone d’Oro,è approdato nelle sale ad ottobre 2019. Sin dalla suauscita era chiaro che non si trattasse del “canonico” cinecomic. Partendo dalla figura dello sfortunato Arthur Fleck (), sullo sfondo di una Gotham City fatiscente datata 1981,ha sfruttato tutte le ...

