Italia Ungheria | entusiasmo e luce in fondo al tunnel

Italia Ungheria restituisce agli Azzurri il sapore della vittoria dopo un lungo digiuno: si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel Il calore di Cesena a fare da cornice a Italia Ungheria nella serata del rilancio per la nostra Nazionale. Le note positive intraviste al Dall'Ara contro la Germania sono diventate strofa completa al Manuzzi, teatro del ritorno al successo per i ragazzi di Mancini. Moderato il turnover deciso dal Commissario Tecnico che forse più di tutti aveva bisogno di ritrovare entusiasmo e fiducia. Sensazioni che i giovani gli hanno restituito, anche se le gemme da tre punti sono state firmate da Barella e Pellegrini. Se la stella dell'Inter non è mai stata in discussione, il capitano della Roma era e sarà atteso al ...

