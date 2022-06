(Di mercoledì 8 giugno 2022) Recentemente si è tenuta la conferenza sulla cyber security RSA, nella qualeha mostrato la tecnologiaLa nuova tecnologia marchiata, dal nome, è stata mostrata a San Francisco durante la conferenza RSA. All’evento, i leader die dei suoi partner ecosistemici si sono riuniti per discutere di come l’azienda stia affrontando alcune delle sfide di sicurezza più difficili. Tra le tante, vi è l’utilizzo di forza lavoro sia umana che artificiale e l’aumento dei dispositivi connessi. L’approccio dirimane fermo, investendo in persone, processi e prodotti senza precedenti per fornire sicurezza senza ...

tuttoteKit : #Intel NetSec Accelerator: una dimostrazione alla #Rsa 2022 #IntelNetsecAccelerator #tuttotek -

tuttoteK

Recentemente si è tenuta la conferenza sulla cyber security RSA 2022, nella quale Intel ha mostrato la tecnologia Intel NetSec Accelerator.Intel’s security innovations – cutting-edge product capabilities, demos and real-world use cases – were in the spotlight throughout RSA Conference.