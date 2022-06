Fa da madre surrogata per la figlia: “Il regalo più grande” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kaitlyn Munoz, 25 anni, che vive nello Utah (USA), ha raccontato alla stampa di come sua madre, Chalise Smith, 50 anni, già mamma di 8 figli, si è offerta di portare avanti la sua gravidanza come madre surrogata. Come riporta People, Kaitlyn Munoz ha raccontato che, a causa di problemi di salute, i medici le hanno detto che non poteva portare avanti altre gravidanze, dopo che le è stata diagnosticata l’endometriosi e successivamente la sindrome di Sjögren, che è classificata come una malattia autoimmune. Questa sindrome attacca le ghiandole che producono le lacrime e la saliva, e può anche danneggiare altre parti dell’organismo, comprese le articolazioni, la tiroide, i reni, il fegato e altre componenti. Ma per Munoz c’era ancora speranza: alla ragazza erano infatti rimasti due embrioni congelati dopo un ciclo di fecondazione in vitro ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kaitlyn Munoz, 25 anni, che vive nello Utah (USA), ha raccontato alla stampa di come sua, Chalise Smith, 50 anni, già mamma di 8 figli, si è offerta di portare avanti la sua gravidanza come. Come riporta People, Kaitlyn Munoz ha raccontato che, a causa di problemi di salute, i medici le hanno detto che non poteva portare avanti altre gravidanze, dopo che le è stata diagnosticata l’endometriosi e successivamente la sindrome di Sjögren, che è classificata come una malattia autoimmune. Questa sindrome attacca le ghiandole che producono le lacrime e la saliva, e può anche danneggiare altre parti dell’organismo, comprese le articolazioni, la tiroide, i reni, il fegato e altre componenti. Ma per Munoz c’era ancora speranza: alla ragazza erano infatti rimasti due embrioni congelati dopo un ciclo di fecondazione in vitro ...

