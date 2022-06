"Escalation diplomatica" o "stop armi"? Sarà crisi di governo? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 21 giugno si avvicina e nonostante la politica sia impegnata nelle battute finali campagna elettorale per le elezioni comunali e i referendum sulla Giustizia di domenica 12 giugno in Parlamento cresce la fibrillazione in vista delle comunicazioni del presidente del Consiglio. Questa volta, infatti, ci Sarà un voto dell'Aula, sia Camera sia Senato. Giuseppe Conte e Matteo Salvini sono ormai settimane... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 21 giugno si avvicina e nonostante la politica sia impegnata nelle battute finali campagna elettorale per le elezioni comunali e i referendum sulla Giustizia di domenica 12 giugno in Parlamento cresce la fibrillazione in vista delle comunicazioni del presidente del Consiglio. Questa volta, infatti, ciun voto dell'Aula, sia Camera sia Senato. Giuseppe Conte e Matteo Salvini sono ormai settimane... Segui su affaritaliani.it

