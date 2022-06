È stato condannato l'uomo che sparò al figlio (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Agli investigatori disse che aveva sparato all'uomo che si aggirava nel suo capannone perché pensava fosse un ladro, ma la sua versione non ha convinto il gup del tribunale di Benevento che lo ha condannato per tentato omicidio del figlio 28 anni. Antonio Libardi, 60 anni di Sant'Agata de' Goti, titolare di un'autodemolizione, è comparso di fronte al giudice Loredana Camerlengo per il processo con rito abbreviato, in seguito a fatti avvenuti il 21 maggio 2020. Il pm Maria Capitanio aveva chiesto 8 anni di reclusione, il giudice è andato oltre, stabilendo 8 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo, che, dopo aver sparato al figlio, nascose l'arma, una calibro 38 con matricola cancellata e risultata rubata tempo prima a Roma, nell'intercapedine di un'auto da demolire. Due i colpi esplosi e soltanto ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Agli investigatori disse che aveva sparato all'che si aggirava nel suo capannone perché pensava fosse un ladro, ma la sua versione non ha convinto il gup del tribunale di Benevento che lo haper tentato omicidio del28 anni. Antonio Libardi, 60 anni di Sant'Agata de' Goti, titolare di un'autodemolizione, è comparso di fronte al giudice Loredana Camerlengo per il processo con rito abbreviato, in seguito a fatti avvenuti il 21 maggio 2020. Il pm Maria Capitanio aveva chiesto 8 anni di reclusione, il giudice è andato oltre, stabilendo 8 anni e 8 mesi di reclusione per l', che, dopo aver sparato al, nascose l'arma, una calibro 38 con matricola cancellata e risultata rubata tempo prima a Roma, nell'intercapedine di un'auto da demolire. Due i colpi esplosi e soltanto ...

Advertising

lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - GiovanniToti : Solidarietà agli amici della Lega, il cui comizio stasera a #Genova è stato bloccato da alcuni antagonisti. Un gest… - sulsitodisimone : È stato condannato l'uomo che sparò al figlio - tiborverduna : @Massxmo @BabaJaga2021 'Pena di morte'...chi è stato mai condannato a morte per non essersi vaccinato? Sentiamo... - contu_f : Le responsabilità di Milosevic non sono mai state provate. È stato processato, non condannato. Per quei delitti son… -