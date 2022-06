“Disertare i referendum umilia la democrazia. Non votare è sbagliato" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gippy Rubinetti, consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi e componente del comitato «Sì per la libertà, sì per la giustizia» e avvocato dello studio Grimaldi, è stata intervistata da Il Tempo sui referendum sulla giustizia, il cui voto andrà in scena domenica 12 giugno. Perché è importante votare sì ai cinque quesiti referendari sulla giustizia? «Il sì esprime la volontà di una riforma radicale della giustizia penale e ordinamentale. Certamente, i referendum sono uno strumento non adeguato a riformare la giustizia perché tendono a semplificare una materia delicata e complessa che richiederebbe un intervento parlamentare. Tuttavia, se il Parlamento non riesce a decidere, i referendum possono agire da stimolo». Cosa cambierebbe in concreto, nel caso di vittoria dei sì, per la giustizia italiana? ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gippy Rubinetti, consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi e componente del comitato «Sì per la libertà, sì per la giustizia» e avvocato dello studio Grimaldi, è stata intervistata da Il Tempo suisulla giustizia, il cui voto andrà in scena domenica 12 giugno. Perché è importantesì ai cinque quesiti referendari sulla giustizia? «Il sì esprime la volontà di una riforma radicale della giustizia penale e ordinamentale. Certamente, isono uno strumento non adeguato a riformare la giustizia perché tendono a semplificare una materia delicata e complessa che richiederebbe un intervento parlamentare. Tuttavia, se il Parlamento non riesce a decidere, ipossono agire da stimolo». Cosa cambierebbe in concreto, nel caso di vittoria dei sì, per la giustizia italiana? ...

