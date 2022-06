CDM - Il Napoli ha messo in conto di perdere a zero sia Koulibaly che Fabian Ruiz (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli potrebbe perdere a zero sia Kalidou Koulibaly che Fabian Ruiz la prossima stagione: "Nel fine ciclo il sacrificio di Mertens è stato evidentemente messo in conto, nonostante gli abboccamenti le parti avevano avuto nei giorni che seguirono l’ultima partita ufficiale. Il mercato in uscita del Napoli ha dunque una caratterizzazione molto emotiva: il discorso rinnovo vale sì per il belga ma anche e soprattutto per altri due protagonisti, Koulibaly e Fabian Ruiz, soprattutto il difensore è il beniamino dei tifosi. Il capitano erede di Insigne. Entrambi hanno ancora un anno di contratto, ma è evidente che l’idea di ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ilpotrebbesia Kalidouchela prossima stagione: "Nel fine ciclo il sacrificio di Mertens è stato evidentementein, nonostante gli abboccamenti le parti avevano avuto nei giorni che seguirono l’ultima partita ufficiale. Il mercato in uscita delha dunque una caratterizzazione molto emotiva: il discorso rinnovo vale sì per il belga ma anche e soprattutto per altri due protagonisti,, soprattutto il difensore è il beniamino dei tifosi. Il capitano erede di Insigne. Entrambi hanno ancora un anno di contratto, ma è evidente che l’idea di ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Il Napoli non molla Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio sul portiere - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Il Napoli non molla Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio sul portiere - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Il Napoli non molla Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio sul portiere - apetrazzuolo : CDM - Il Napoli non molla Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio sul portiere - napolimagazine : CDM - Il Napoli non molla Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio sul portiere -