Berlino | auto sulla folla | un morto e molti feriti | fermato un uomo Arrestato l' autista | è un 29enne di origine armena

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Lo scrive Rbb citando i pompieri. Sul… - SkyTG24 : Germania, auto sulla folla a Berlino. Almeno un morto e 30 feriti - LaStampa : Auto sulla folla a Berlino: un morto e almeno 30 feriti. Arrestato l’autista - VedeleAngela : RT @ultimoraLIVE: ?? Auto sulla folla a Berlino, media: 1 morto e 30 feriti // @ultimoralive - infoitinterno : Berlino, auto contro folla: un morto e diversi feriti. Arrestato il conducente del mezzo -

Potrebbe aggravarsi il bilancio dell': oltre alla vittima, un uomo rimasto ucciso dall'che ha travolto la folla, cinque persone sono in pericolo di vita e 3 sono in condizioni gravi, secondo quanto hanno confermato i ...Un'si è lanciata contro la folla a, vicino a Breitscheidplatz, rinomata zona commerciale nell'area di Charlottenburg, e ha provocato almeno trenta feriti. Secondo il quotidiano tedesco Bild ...Il conducente dell'auto ha cercato di scappare, è stato arrestato. Non è noto se il gesto sia stato volontario.Berlino, 8 giu. (askanews) - Un'auto si è lanciata contro la folla a Berlino, vicino a Breitscheidplatz, rinomata zona commerciale nell'area ...