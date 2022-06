Auto a benzina e diesel, addio: l'Europa si spacca ma c'è il sì, ecco la data del divieto (Di mercoledì 8 giugno 2022) C'è lo stop ai motori termici. Entro il 2035 le case Automobilistiche non potranno più vendere veicoli alimentati a benzina o diesel. Il via libera è arrivato dal Parlamento europeo durante una sessione plenaria in corso a Strasburgo, anche se la proposta era stata avanzata dalla Commissione. L'emendamento, parte del pacchetto per ridurre le emissioni, ha spaccato la maggioranza di Ursula von der Leyen. In totale sono stati contati 339 voti a favore, 249 contrari e 24 gli astenuti. Lo stop ai diesel e ai benzina è stato il punto più controverso della misura. In precedenza, infatti, l'assemblea di Strasburgo aveva bocciato alcuni dei punti di "Fitfor55", come è stato denominato il pacchetto. Nel mirino quelle norme che miravano a introdurre una sorta di "carbon tax" su alcuni prodotti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) C'è lo stop ai motori termici. Entro il 2035 le casemobilistiche non potranno più vendere veicoli alimentati a. Il via libera è arrivato dal Parlamento europeo durante una sessione plenaria in corso a Strasburgo, anche se la proposta era stata avanzata dalla Commissione. L'emendamento, parte del pacchetto per ridurre le emissioni, hato la maggioranza di Ursula von der Leyen. In totale sono stati contati 339 voti a favore, 249 contrari e 24 gli astenuti. Lo stop aie aiè stato il punto più controverso della misura. In precedenza, infatti, l'assemblea di Strasburgo aveva bocciato alcuni dei punti di "Fitfor55", come è stato denominato il pacchetto. Nel mirino quelle norme che miravano a introdurre una sorta di "carbon tax" su alcuni prodotti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - Agenzia_Ansa : Stop alle auto a benzina, scontro in Europa #ANSA - Agenzia_Ansa : E' attesa per il voto del Parlamento Ue sul capitolo auto nell'ambito del pacchetto clima. La votazione riguarderà… - Cavallazza : RT @dottorbarbieri: ?? Ue ????, via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. Con 339 voti a favore, 249 c… - lc71488535 : RT @FQLive: #ULTIMORA Ok dell'Europarlamento: stop a vendite di auto a benzina e diesel dal 2035 -