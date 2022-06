Amadeus: il conduttore presenterà ‘Arena ’60, ’70, ’80 e… ’90 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Amadeus ritornerà a settembre con Arena ’60, ’70, ’80 e… ’90“. Oggi Zon.it ha seguito per voi la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’evento musicale. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. Amadeus: ecco le date dell’evento Amadeus presenterà Arena – ’60 ’70 ’80 e ’90 il 12, 13 e 14 settembre a Verona; lo spettacolo sarà poi trasmesso il 17, 24 settembre e primo ottobre su Rai 1. Le parole del vicedirettore Rai, Claudio Fasulo “Saranno tre serate piene di colore, la centralità dell’Arena in quanto sede di eventi viene confermata, siamo reduci dall’Inno di Mameli con Gianni Morandi e dalla serata dedicata a Lucio Dalla. All’Arena ci troviamo bene, insieme al Teatro Ariston di Sanremo è diventata il luogo ideale della musica in televisione ”-ha affermato il noto autore ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022)ritornerà a settembre con Arena ’60, ’70, ’80 e… ’90“. Oggi Zon.it ha seguito per voi la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’evento musicale. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.: ecco le date dell’eventoArena – ’60 ’70 ’80 e ’90 il 12, 13 e 14 settembre a Verona; lo spettacolo sarà poi trasmesso il 17, 24 settembre e primo ottobre su Rai 1. Le parole del vicedirettore Rai, Claudio Fasulo “Saranno tre serate piene di colore, la centralità dell’Arena in quanto sede di eventi viene confermata, siamo reduci dall’Inno di Mameli con Gianni Morandi e dalla serata dedicata a Lucio Dalla. All’Arena ci troviamo bene, insieme al Teatro Ariston di Sanremo è diventata il luogo ideale della musica in televisione ”-ha affermato il noto autore ...

