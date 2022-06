Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 18:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E SALARIA A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE CHE HA COINVOLTO TRE VEICOLI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA E A SEGUIRE SEMPRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRANOMNETANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DI FIUMICINO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 COD ETRA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO SEMPRE IN USCITA DASI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DLE MARE ...