Advertising

lorenzo10469500 : Istituto Negri, il consumo di pesce in scatola riduce l'insorgenza del tumore del colon retto - L'Eco di Bergamo… - infoitsalute : Tumore al colon, Ospedale Pascale di Napoli al top: cure efficaci e pochi effetti collaterali - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #tumore #colon, #pesce in scatola due volte alla settimana riduce il rischio del 34%. Lo studio - palermomaniait : Tumore al colon retto, anticorpo monoclonale guarisce 12 pazienti senza chirurgia: lo studio sperimentale -… - giulio_galli : RT @lastampasalute: Tumore del colon: accerchiarlo per sconfiggerlo -

, nuovo farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. 'Una rivoluzione', come ridurre il rischio con la dieta 'I risultati emersi dallo studio - spiega Carlotta Franchi,...Pesce in scatola ealretto: lo studio In particolare, precisano i ricercatori, questo tipo dipresenta elevata incidenza e alta mortalità, sia nei Paesi ad alto reddito che in ...In Italia, ogni anno vengono effettuate circa 50mila nuove diagnosi di cancro al colon retto e 20mila persone perdono la vita.Il pesce in scatola previene il tumore del colon. Secondo lo studio condotto dall'Istituto Mario Negri, svolto in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano ...