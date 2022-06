Toni Storm: “Alla WWE non frega nulla se ti licenziano, perché dovrebbe importare a me?” (Di martedì 7 giugno 2022) Toni Storm è stata ospite nella puntata di questa settimana di “The Sessions with Renee Paquette”, per parlare del suo Alla WWE e di ciò che è accaduto il giorno in cui si è licenziata. Scelte La lottatrice australiana si è lasciata andare in una bella ed interessante intervista, in cui spiega lo stato d’animo che l’ha portata a rinunciare a quello che credeva essere il suo più grande sogno, e cosa è realmente successo per farle chiedere un licenziamento così improvviso. Ecco le parole di Toni Storm: “E’ successo quando sono passata da NXT a SmackDown. Il mio obiettivo principale nel wrestling era quello di essere nel main roster. Ci sono arrivata e l’ho capito molto presto, ho capito che non avrebbe funzionato. Ho 26 anni, voglio divertirmi molto in questo lavoro. Voglio avere una ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 giugno 2022)è stata ospite nella puntata di questa settimana di “The Sessions with Renee Paquette”, per parlare del suoWWE e di ciò che è accaduto il giorno in cui si è licenziata. Scelte La lottatrice australiana si è lasciata andare in una bella ed interessante intervista, in cui spiega lo stato d’animo che l’ha portata a rinunciare a quello che credeva essere il suo più grande sogno, e cosa è realmente successo per farle chiedere un licenziamento così improvviso. Ecco le parole di: “E’ successo quando sono passata da NXT a SmackDown. Il mio obiettivo principale nel wrestling era quello di essere nel main roster. Ci sono arrivata e l’ho capito molto presto, ho capito che non avrebbe funzionato. Ho 26 anni, voglio divertirmi molto in questo lavoro. Voglio avere una ...

