Serie A, c'è la data del calendario 2022/23 (Di martedì 7 giugno 2022) La Lega ha deciso la data per stilare il calendario della stagione di Serie A del 2022/23: per le iscrizioni la FIGC deciderà l'8 luglio Nella giornata odierna c'è stata l'assemblea di Lega per decidere alcune situazioni in vista della prossima stagione. Al termine la Serie A ha presentato con una nota la data per stilare il calendario del 2022/23. Venerdì 24 giugno sarà il giorno dove si saprà il calendario relativo alla prossima annata. Per le iscrizioni dei club, invece, la Figc si riserva di dare notizie ufficiali l'8 luglio. Diverse squadre hanno presentato l'iscrizione ma con qualche integrazione da fare e ci sarà tempo fino al 22 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

