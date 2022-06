Seriate | auto contro un camion | ferito 56enne

(Di martedì 7 giugno 2022). Grave incidente nella mattinata di martedì in via Basse. Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, in supporto anche la Gru. Una vettura si è scontrataun. L’autista dell’, di 56 anni, è stato subito soccorso e affidato alle cure mediche: è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

