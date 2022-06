Roma no stop: Celik e Solbakken a un passo. Ora si punta a Frattesi (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato della Roma procede spedito. Dopo aver raggiunto l’accordo con Matic, che la prossima stagione vestirà la maglia giallorossa, Tiago Pinto continua a lavorare per alzare il livello della rosa di Mourinho in vista della prossima stagione. Il general manager portoghese ha avviato i contatti con il Lille per Mehmet Zeki Celik, terzino destro che arriverebbe per fornire al tecnico una valida alternativa a Rick Karsdorp. Con l’entourage del giocatore è già stata raggiunta un’intesa di massima per un accordo da 2 milioni netti a stagione, adesso la Roma dovrà lavorare per limare le richieste dei francesi: il prezzo fissato per lasciar partire Celik infatti è di quasi 10 milioni di euro mentre i giallorossi vorrebbero chiudere l’operazione per una cifra vicina ai 7. Nelle prossime ore le parti continueranno ad ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato dellaprocede spedito. Dopo aver raggiunto l’accordo con Matic, che la prossima stagione vestirà la maglia giallorossa, Tiago Pinto continua a lavorare per alzare il livello della rosa di Mourinho in vista della prossima stagione. Il general manager portoghese ha avviato i contatti con il Lille per Mehmet Zeki, terzino destro che arriverebbe per fornire al tecnico una valida alternativa a Rick Karsdorp. Con l’entourage del giocatore è già stata raggiunta un’intesa di massima per un accordo da 2 milioni netti a stagione, adesso ladovrà lavorare per limare le richieste dei francesi: il prezzo fissato per lasciar partireinfatti è di quasi 10 milioni di euro mentre i giallorossi vorrebbero chiudere l’operazione per una cifra vicina ai 7. Nelle prossime ore le parti continueranno ad ...

