Nations League, Italia - Ungheria 2 - 1 (Di martedì 7 giugno 2022) L'Italia batte l'Ungheria per 2 - 1 nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Nations League. Il successo consente agli azzurri di salire a 4 punti, al primo posto solitario. Sabato ...

SimoneTogna : Milan #Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nations Leagu… - GoalItalia : L'Italia non sbaglia: 2-1 all'Ungheria nella seconda giornata della Nations League ????? #ItaliaUngheria - Agenzia_Ansa : Nations League: il premier ungherese Orban atteso a Cesena per assistere alla partita della sua nazionale con l'Ita… - Eurosport_IT : Le parole del CT Mancini post Ungheria: 'Bravi, siamo giovani ma meritavamo una vittoria con margine più ampio' ???… - serieAnews_com : ?? #Barella dichiara amore all'#Inter dopo #ItaliaUngheria: la #PremierLeague si allontana -