Milan-Ibrahimovic, il matrimonio s'ha da fare: lo svedese rinnoverà ancora di un altro anno. Ecco le cifre (Di martedì 7 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic è pronto a firmare il suo terzo rinnovo col Milan e a giocare sui terreni di gioco italiani ed europei ancora un altro anno. Ibra, che potrà tornare in campo sono nel 2023 causa... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 7 giugno 2022) Zlatanè pronto a firmare il suo terzo rinnovo cole a giocare sui terreni di gioco italiani ed europeiun. Ibra, che potrà tornare in campo sono nel 2023 causa...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - Gazzetta_it : Ibra-Milan, avanti per amore: contratto basso e bonus legati ai risultati #ibrahimovic #milan - fanpage : #Ibrahimovic ha deciso: vuole restare al #Milan! Il suo è un gesto d'amore per i colori rossoneri - Pundits01 : RT @SkySport: Milan, contatti con Botman e Renato Sanches. Nei prossimi giorni incontro con Ibrahimovic #SkySport #SkyCalciomercato #Botman… - Yuro_23 : RT @SkySport: Milan, contatti con Botman e Renato Sanches. Nei prossimi giorni incontro con Ibrahimovic #SkySport #SkyCalciomercato #Botman… -