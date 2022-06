Mezzalira (Oplon networks): ‘Al Wmf per presentare Secure access’ (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Al Wmf presenteremo Secure access. La risposta di Oplon per sostituire le pericolose vpn, garantire accessi sicuri verso servizi web, macchine Linux/Unix e Windows e prevenire quindi l’intrusione e la diffusione di virus nei data center e reti aziendali. Secure Access è utilizzabile da qualsiasi dispositivo e senza installare alcun client, è sufficiente usare un qualsiasi browser web per avere accesso a tutti i servizi che si hanno a disposizione”. A dirlo Valerio Mezzalira, amministratore delegato di Oplon networks, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web Marketing Forum 2022 di cui Adnkronos è main media partner. “Già due anni fa – ha spiegato – ci siamo resi conto dei problemi che ci sarebbero stati con le vpn che hanno comportato il blocco di intere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Al Wmf presenteremoaccess. La risposta diper sostituire le pericolose vpn, garantire accessi sicuri verso servizi web, macchine Linux/Unix e Windows e prevenire quindi l’intrusione e la diffusione di virus nei data center e reti aziendali.Access è utilizzabile da qualsiasi dispositivo e senza installare alcun client, è sufficiente usare un qualsiasi browser web per avere accesso a tutti i servizi che si hanno a disposizione”. A dirlo Valerio, amministratore delegato di, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web Marketing Forum 2022 di cui Adnkronos è main media partner. “Già due anni fa – ha spiegato – ci siamo resi conto dei problemi che ci sarebbero stati con le vpn che hanno comportato il blocco di intere ...

