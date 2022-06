MacBook Air 2022 M2 e MacBook Pro 13 già in sconto su Amazon | ecco i pre order!

(Di martedì 7 giugno 2022) Sono stati presentati soltanto poche ore fa i nuoviAircon chip M2 e i nuoviPro sempre con lo stesso chip di casa Apple, ma sono già apparsi in pre-vendita sul sito di, tra l’altro con un interessanteAir M2, 7/6/– Computermagazine.itRecandovi sui link che trovate qui sotto, potrete infatti acquistare i due super portatili presentati ieri dalla multinazionale di Cupertino per la WWDC, con unodi circa 150 euro. Per l’esattezza, chi volesse acquistare il modelloAirnella sua configurazione base quindi con 8 gigabyte di Ram e 256 gigabyte di storage, potrà ...

Durante la conferenza della WWDC 2022 tenutasi ieri, sono stati presentati i nuovi sistemi operativi per i dispositivi di casa Apple , ma anche alcuni prodotti hardware, ovvero ilM2 e ilPro 13 M2 . Quello che però è sfuggito ai più è che hanno fatto capolino pure due nuovi caricabatterie . Apple: nuovi caricatori da 35 Watt con doppia porta USB - C La ...3 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Gallo VIA FONTE Notizie Relazionate Economia e Mercato Tecnologia Articolo Apple A16, M2 e: roadmap TSMC stravolge tutto - Rumor 156 30 Maggio ...Apple ha presentato il suo nuovo chipset M2 durante la conferenza annuale degli sviluppatori dell'azienda, la Worldwide Developers Conference ...Il nuovo laptop è ancora più sottile e leggero, è disponibile in quattro colori e si ispira al look dei MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max.