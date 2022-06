Advertising

andreastoolbox : #Lulù Selassié, il compleanno è un giallo: tutti disertano, cosa sta accadendo - teamjselassie : @lulu_selassie @JessySelassie Amore fraterno ?? - MPDS01 : Tanto così.??????@lulu_selassie #fairylu - Anna12882290 : Eccoti sempre in viola e soddisfatta dello shopping appena fatto. Ora vogliamo vedere gli outfit comprati che sicur… - leggoit : Lulù Selassié, il compleanno è un giallo: tutti disertano, cosa sta accadendo -

Gossip News

La sua storia d'amore con Manuel Bortuzzo ha appassionato milioni di italiani. E, adesso che è tutto finito, continua il periodo difficile per. Nelle ultime ore, infatti, sono usciti alcuni rumors sulla principessa etiope ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che assumono i connotati di un vero e proprio giallo . Sembra ...... è partita per l'Honduras per un'esperienza lampo anche all'Isola dei Famosi, mentre l'ex nuotatore ha tenuto banco con la fine della storia d'amore con, nata nella casa più spiata d'... Manuel Bortuzzo e Lul Selassi Ci piace stare insieme E nato il primo amore al GF Vip