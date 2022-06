Advertising

AjejeBrazo100 : @emmevilla Anche l'accoglienza è una forma di 'dipendenza', come il gas: un ricatto morale che molti dittatori (com… - manchan_free : RT @lanf64: La #Bielorussia invia unità speciali al confine. L'accoppiata #Putin-#Lukashenko vuole la #terzaguerramondiale? #RussianWarCr… - lanf64 : La #Bielorussia invia unità speciali al confine. L'accoppiata #Putin-#Lukashenko vuole la #terzaguerramondiale?… - JohnTuld1 : @stebellentani E ci mancherebbe! Non ci vuole Lascienza ™? per affermarlo. Ad essere onesti il miglior statista in… -

Globalist.it

Il presidente della Bielorussia, Alexander, ha dichiarato la scorsa settimana che il suo Paese è pronto a fornire il proprio territorio per il transito di grano dall' Ucraina ai porti dei ...... si legge nell'articolo iun cui spicca un curioso parallelismo: 'Draghi è ildi Biden'. Orsini senza più freni: Draghi manipola l'opinione pubblica, cosadavvero... In che senso ... Lukashenko vuole la revoca delle sanzioni per far passare il grano: il no di Olaf Scholz Per il cancelliere tedesco il consenso della Bielorussia al transito del grano ucraino attraverso il suo territorio verso i porti dei paesi baltici non può essere un motivo per revocare le sanzioni c ..."Draghi è il Lukashenko di Biden". Orsini senza più freni: Draghi manipola l'opinione pubblica, cosa vuole davvero... In che senso Orsini spiega che non vuole dire che il premier italiano è come il ...