L'Ue ha raggiunto l'accordo sul caricabatterie universale (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo sul caricabatterie universale. La direttiva propone un unico caricatore, di forma Usb-C, per cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali e altri dispositivi elettronici. Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hannounsul. La direttiva propone un unico caricatore, di forma Usb-C, per cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali e altri dispositivi elettronici.

Advertising

GiuseppeConteIT : A Strasburgo è stato raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue sul #salariominimo. Il @Mov5Stelle da anni porta avanti… - Agenzia_Ansa : Raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. Lo ha annunciato nella notte la Commissione per l'occ… - fattoquotidiano : Salario minimo, raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue: “Promuoverà condizioni di lavoro dignitose per i dipendenti… - XMERIDIO78 : RT @GiuseppeConteIT: A Strasburgo è stato raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue sul #salariominimo. Il @Mov5Stelle da anni porta avanti qu… - Napolinblack : @ParticipioPart @mario_1926_ Ok, dichiari 'non si è raggiunto l'accordo economico'. Le richieste non sono in linea… -