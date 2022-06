La Nato non dimentichi il fianco sud. La linea di Guerini in vista di Madrid (Di martedì 7 giugno 2022) Bisogna continuare a potenziare le difese a oriente, ma senza dimenticare il fianco meridionale dell’Alleanza Atlantica. A dirlo il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine dell’incontro avuto con l’omologo estone, Kalle Laanet. “Nell’imminente summit Nato a Madrid l’Italia supporterà il rafforzamento del fianco est dell’Alleanza, mantenendo alta l’attenzione sul fianco sud”, ha detto il ministro, ricordando anche come “l’attuale situazione internazionale e il ritorno della guerra sul continente europeo ci impongono di rafforzare l’architettura di sicurezza”. Il ruolo dell’Italia sul fianco est L’Italia, del resto, è già impegnata in prima linea all’architettura di protezione e deterrenza attuata dall’Alleanza Atlantica per rafforzare i Paesi ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Bisogna continuare a potenziare le difese a oriente, ma senza dimenticare ilmeridionale dell’Alleanza Atlantica. A dirlo il ministro della Difesa, Lorenzo, a margine dell’incontro avuto con l’omologo estone, Kalle Laanet. “Nell’imminente summitl’Italia supporterà il rafforzamento delest dell’Alleanza, mantenendo alta l’attenzione sulsud”, ha detto il ministro, ricordando anche come “l’attuale situazione internazionale e il ritorno della guerra sul continente europeo ci impongono di rafforzare l’architettura di sicurezza”. Il ruolo dell’Italia sulest L’Italia, del resto, è già impegnata in primaall’architettura di protezione e deterrenza attuata dall’Alleanza Atlantica per rafforzare i Paesi ...

