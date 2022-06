Italia-Ungheria, tensione all’esterno del ‘Manuzzi’: ecco cosa è successo (Di martedì 7 giugno 2022) Brutte notizie da Cesena, dove, tra pochi minuti, andrà in scena il match valido per la seconda giornata di UEFA Nations League tra Italia e Ungheria. I tifosi ungheresi, infatti, hanno creato numerosi disturbi al di fuori dello stadio Dino Manuzzi. Arrivati in tantissimi a Cesena, si sono scontrati con un gruppo di tifosi Italiani. Fortunatamente le forze dell’ordine hanno immediatamente placato la situazione, evitando spiacevoli episodi. Italia Ungheria Scontri tifosi I tifosi ungheresi sono poi stati scortati fin dentro l’impianto, in modo da evitare qualsiasi contatto con gli Italiani. Partita di fondamentale importanza per Mancini e i suoi ragazzi, considerando il pareggio maturato durante la prima giornata contro la Germania. L’Ungheria del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Brutte notizie da Cesena, dove, tra pochi minuti, andrà in scena il match valido per la seconda giornata di UEFA Nations League tra. I tifosi ungheresi, infatti, hanno creato numerosi disturbi al di fuori dello stadio Dino Manuzzi. Arrivati in tantissimi a Cesena, si sono scontrati con un gruppo di tifosini. Fortunatamente le forze dell’ordine hanno immediatamente placato la situazione, evitando spiacevoli episodi.Scontri tifosi I tifosi ungheresi sono poi stati scortati fin dentro l’impianto, in modo da evitare qualsiasi contatto con glini. Partita di fondamentale importanza per Mancini e i suoi ragazzi, considerando il pareggio maturato durante la prima giornata contro la Germania. L’del ...

